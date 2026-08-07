Politica· 1 min citire

Ședința de guvern se amână pentru ora 15:00. Bolojan nu a obținut toate avizele

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat7 aug. 2026, 14:51
SursăRealitatea PLUS

Ședința de guvern se amână pentru ora 14:30. Ilie Bolojan nu are toate avizele pentru a tăia curentul consumatorilor industriali.

UPDATE - Ședința de guvern s-a amânat pentru ora 15:00.

ȘTIRE INIȚIALĂ

La ora 14:30 sau chiar mai târziu ar putea începe această ședință. Este doar o estimare în momentul de față, pentru că se așteaptă ultimele documente pentru ca acest proiect de hotărâre de guvern să poată intra în ședință.

Acest proiect de HG, de altfel, principalul punct de pe ordinea de zi a guvernului și încă ar fi așteptate anumite avize.

Spre exemplu, pentru ca acest proiect să poată fi adoptat, lipsa avizelor este motivul pentru care încă se amână această ședință, care, într-adevăr, nu fusese anunțată oficială, dar ar fi trebuit să înceapă la ora 12:00. Este vorba deci despre o amânare de circa 2 ore și jumătate.

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