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Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu, tăcere totală în fața jurnaliștilor, după acuzațiile DNA. Tribunalul București decide soarta controlului judiciar
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat24 iun. 2026, 10:00
Actualizat24 iun. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu a fost la Tribunalul București, acolo unde judecătorii trebuie să decidă dacă îi ridică sau nu controlul judiciar în dosarul în care e acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. Magistrații de la Tribunalul București analizează contestatia depusă de Ciprian Ciucu la măsura controlului judiciar. În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă nicio declarație.
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