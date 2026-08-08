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Actualitate· 1 min citire
Mutare importantă în Ungaria. Pe cine vrea Péter Magyar la președinție
Peter Magyar
Partidul Tisza, formațiunea condusă de premierul Ungariei, Péter Magyar, l-a nominalizat pe Andras Baka pentru funcția de președinte al țării. Baka este fostul președinte al Curții Supreme și ar urma să fie ales marți de Parlamentul de la Budapesta.
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