Mutare importantă în Ungaria. Pe cine vrea Péter Magyar la președinție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 15:42

Partidul Tisza, formațiunea condusă de premierul Ungariei, Péter Magyar, l-a nominalizat pe Andras Baka pentru funcția de președinte al țării. Baka este fostul președinte al Curții Supreme și ar urma să fie ales marți de Parlamentul de la Budapesta.

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