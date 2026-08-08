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Actualitate· 1 min citire
Zelenski, mesaj dur pentru Vučić la Belgrad: „Ucraina nu are timp pentru scepticism”
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski i-a transmis un mesaj ferm președintelui sârb Aleksandar Vučić, în timpul primei sale vizite oficiale la Belgrad. Liderul ucrainean a declarat că înțelege scepticismul Serbiei în privința aderării la Uniunea Europeană, însă a subliniat că Ucraina nu își permite să aștepte.
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