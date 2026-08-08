Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alertă la granița României. O dronă a explodat lângă un gazoduct, iar premierul Bulgariei a convocat Consiliul de Securitate
dronă
Alertă la granița României după ce o dronă a intrat sâmbătă în spațiul aerian al Bulgariei și a explodat în apropierea unui gazoduct. Premierul bulgar Rumen Radev a convocat de urgență Consiliul de Securitate după incident.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News