Advertising
Politica· 1 min citire
Cutremur în PNL. LISTA liberalilor care ar urma să fie excluși din partid - SURSE
PNL
Publicat23 iun. 2026, 12:42
Sursărealitatea.net
Realitatea PLUS a intrat în posesia listei cu membrii Partidului Național Liberal care ar urma să fie excluși din partid.
Citește și
- 13:27PSD anunță că este gata să preia guvernarea după consultările cu Nicușor Dan: „Orice zi pierdută aduce minus în viața românilor”
- 11:46Negocieri tensionate înainte de consultări. Bolojan a vorbit cu Nicușor Dan: ce i-a cerut
- 11:31Nicușor Dan ar urma să desemneze noul premier cel târziu mâine. Șeful statului pleacă în Polonia - SURSE
- 11:10AUR vrea să dea premierul și își asumă guvernarea, negocieri cu Nicușor Dan - SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News