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Sport· 1 min citire
Selecționerul Montella, după eliminarea Turciei de la Mondial: „Nu îmi dau demisia”
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei / Profimedia
Publicat25 iun. 2026, 10:46
Sursărealitatea.net
Selecționerul naționalei Turciei, Vincenzo Montella, a respins categoric orice speculații privind demisia sa, după ce naționala sa a fost eliminată din Grupa D a Cupei Mondiale 2026. Tehnicianul a transmis un mesaj ferm joi, în conferința de presă premergătoare ultimului meci al grupei, contra Statelor Unite ale Americii.
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