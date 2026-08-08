Advertising
Actualitate· 1 min citire
David Popovici, favorit la aur la Europene. Americanii au anticipat podiumul
David Popovici
David Popovici este văzut drept principalul favorit la medalia de aur în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Specialiștii americani de la SwimSwam au analizat cursa și au stabilit cum cred că va arăta podiumul.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News