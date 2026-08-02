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Economie· 2 min citire
Infrastructura irigațiilor din România, lăsată în paragină
România, țara fără irigații
Culturile fermierilor români sunt la "mila naturii". Asta pentru că, din infrastructura masivă din anii '80, care se întindea pe mai mult de 3 milioane de hectare, astăzi din suprafața reală irigată a rămas mult prea puțin. Multe stații de pompare și canale au fost distruse, furate sau vandalizate după 1990. Infrastructura principală este veche, iar procesul de reabilitare a început lent. Zone precum sudul și estul țării sunt extrem de vulnerabile mai ales cum, în perioade secetoase.
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