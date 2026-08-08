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Actualitate· 1 min citire
Dan Petrescu a spus ce nu merge la CFR Cluj: „E foarte greu să ceri rezultate”
Dan Petrescu
Dan Petrescu a comentat situația dificilă prin care trece CFR Cluj, după rezultatele slabe din ultima perioadă și eliminarea suferită în Europa. Fostul antrenor al ardelenilor consideră că lipsa unui buget competitiv este una dintre principalele probleme ale clubului.
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