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Actualitate· 2 min citire
Scandal uriaș la FIFA. Gianni Infantino, acuzat că UEFA ar fi plătit o sumă de șase cifre pentru o fostă angajată
Gianni Infantino
Gianni Infantino este vizat de noi acuzații apărute în presa internațională, într-un moment în care poziția sa de președinte al FIFA este deja pusă sub presiune.
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