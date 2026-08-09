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Actualitate· 2 min citire
Lionel Messi, devastat de pierderea tatălui său. Jorge Messi avea 68 de ani
Leo Messi și tatăl său
Lionel Messi a revenit în Argentina pentru a-și lua rămas-bun de la tatăl său, Jorge Messi, care a murit la vârsta de 68 de ani.
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