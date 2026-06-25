Cum să te protejezi de caniculă. Sfaturile transmise de IGSU pentru zilele cu temperaturi extreme

Atenție sporită pentru persoanele vulnerabile.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, joi, o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor de cod galben și portocaliu de caniculă emise de meteorologi pentru zilele de joi și vineri, când temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius în unele regiuni.
În contextul valului de căldură prognozat de specialiști, autoritățile recomandă consumul regulat de apă, chiar și în lipsa senzației de sete, precum și evitarea expunerii la soare și a deplasărilor în intervalele orare cu temperaturi ridicate.
De asemenea, populația este sfătuită să poarte haine lejere, deschise la culoare și să evite efortul fizic intens în aer liber. Pe cât posibil, este indicat ca oamenii să rămână în spații răcoroase sau umbrite.
Atenție sporită pentru persoanele vulnerabile
IGSU atrage atenția asupra necesității verificării stării persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii, copiii și bolnavii cronici, care pot fi afectați mai rapid de temperaturile ridicate.
Autoritățile reamintesc că nu trebuie lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în autoturisme, nici măcar pentru perioade scurte de timp.
"Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis", au transmis joi reprezentanții IGSU într-un mesaj pe Facebook.
Informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență pot fi consultate pe platforma fiipregatit.ro și în aplicația DSU, iar avertizările meteorologice actualizate sunt disponibile pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, mai spun cei de la IGSU.