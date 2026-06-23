Negocieri la Cotroceni. Ce variante ar putea alege președintele Nicușor Dan pentru noul guvern

După a doua tentativă eșuată de învestire a unui Executiv, liderii partidelor parlamentare s-au reunit la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan. Presiunea organizării alegerilor anticipate a adus o schimbare de ton, majoritatea formațiunilor politice (PSD, PNL, USR și UDMR) arătând o flexibilitate sporită în negocieri. Singura excepție a rămas AUR, care și-a menținut poziția, solicitând mandatul de a forma guvernul.
În urma declarațiilor făcute la ieșirea de la discuții, scena politică pare să se îndrepte spre un guvern minoritar. Totuși, o astfel de formulă va fi extrem de volatilă în Parlament, având permanent „sabia deasupra capului”, ceea ce va îngreuna adoptarea măsurilor economice și fiscale dificile.
„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, declara președintele înainte de începerea consultărilor.
Iată care sunt cele trei variante mari de guvernare intrate în analiză:
1. Guvern minoritar monocolor PSD
Aceasta este singura variantă în care un partid și-a asumat direct conducerea viitorului Cabinet. Sorin Grindeanu a anunțat oficial că PSD este pregătit să preia guvernarea și să propună premierul.
Social-democrații au trasat însă o linie roșie clară: exclud orice dialog sau alianță cu AUR. Pentru a funcționa, acest guvern PSD ar avea nevoie de un acord de susținere parlamentară din partea PNL, UDMR și a grupului minorităților etnice, o ecuație matematică strictă în care fiecare vot contează, inclusiv din partea liberalilor care au sprijinit anterior Cabinetul Veștea.
2. Guvern minoritar de dreapta (PNL - USR - UDMR)
O altă formulă intens discutată este un executiv format din PNL, USR și UDMR. Liderul USR, Dominic Fritz, a subliniat că formațiunea sa este gata să facă parte dintr-un astfel de guvern minoritar, mizând pe performanța foștilor miniștri USR, însă a condiționat participarea de absența totală a PSD de la masa puterii.
Această variantă ar putea supraviețui în Parlament doar dacă PSD ar accepta să o susțină transparent, din opoziție. Cu toate acestea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenția că un astfel de scenariu este puțin probabil, afirmând că Sorin Grindeanu a exclus deja o înțelegere prin care PSD să sprijine un guvern de dreapta.
3. Guvern minoritar bazat pe un „Pact pentru România”
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a venit la Cotroceni cu o propunere axată pe stabilitate pe termen scurt. Liberalii susțin încheierea unui acord politic național, valabil până la sfârșitul anului, indiferent dacă acesta se va construi în jurul PSD sau în jurul unei formule PNL-USR-UDMR.
Conform lui Bolojan, acest pact ar obliga partidele semnatare să asigure voturile la învestire și să interzică depunerea unor moțiuni de cenzură. Scopul principal ar fi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, asumarea răspunderii pe reformele bugetare urgente și reducerea deficitului, măsuri vitale pentru ca România să nu piardă fondurile europene destinate infrastructurii, școlilor și spitalelor.
Soluția AUR, care cere un Executiv propriu
În opoziție cu scenariile minoritare discutate de restul partidelor, George Simion a respins jocurile de culise și i-a prezentat președintelui Nicușor Dan un program de ieșire din criză alături de o propunere de premier din partea AUR. Simion a argumentat că formațiunea sa, fiind al doilea partid al țării în urma alegerilor de la finele anului 2024, are legitimitatea deplină de a guverna și a acuzat restul clasei politice de iresponsabilitate în gestionarea actualului blocaj administrativ.