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Actualitate· 1 min citire
România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus
Publicat1 aug. 2026, 09:46
Actualizat1 aug. 2026, 09:47
SursăRealitatea PLUS
România funcționează aproape de limita tehnică a importurilor de energie, iar în perioadele de consum maxim presiunea asupra sistemului crește. Dian Popescu, expert în energie, a analizat alături de jurnalista Saviana Russu, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, riscul de blackout, în contextul deficitului mare de energie și al dependenței de importuri.
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