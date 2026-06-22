Adrian Veștea se va întâlni cu George Simion înainte de vot. ”Sunt un om al dialogului și al consensului”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat, luni după-amiază, că va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, înainte de votul în Parlament. Anunțul a venit la scurt timp, după ce liderul suveranist a spus că nu va vota Guvernul Veștea.

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