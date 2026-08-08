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Actualitate· 1 min citire
Lovitură pentru Trump. Instanța a blocat sala de bal de 400 de milioane de dolari de la Casa Albă
Donald Trump (Profimedia)
Donald Trump a reacționat dur după ce o curte federală de apel a blocat construcția noii săli de bal de la Casa Albă, un proiect estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari. Președintele american a calificat decizia drept o „rușine națională” și a anunțat că va continua lupta în instanță.
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