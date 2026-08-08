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Actualitate· 1 min citire
Incendiu într-un apartament din Vâlcea. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost evacuată de pompieri
Incendiu Vâlcea
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineață într-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc din Alunu, județul Vâlcea. Un bărbat a fost găsit căzut în stradă și a fost declarat decedat, iar o femeie a fost scoasă din locuința cuprinsă de flăcări și transportată la spital.
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