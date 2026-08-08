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Actualitate· 1 min citire
Accident grav în Caraș-Severin. Două vehicule au luat foc, un șofer ar putea fi mort
Accident grav în Caraș-Severin. Două vehicule au luat foc, un șofer ar putea fi mort
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs sâmbătă pe DN 58, în localitatea Berzovia, județul Caraș-Severin. O mașină și un TIR s-au ciocnit violent, iar ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări.
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