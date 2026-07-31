Advertising
Sanatate· 1 min citire
SANITAS: Niciun scenariu favorabil pentru angajații din sănătate în proiectul Legii salarizării
Grevă SANITAS
Reprezentanții Federației SANITAS susțin că actualul proiect al Legii salarizării nu este favorabil angajaților din sistemul sanitar, indiferent de scenariul analizat. Concluzia a fost anunțată după o ședință de lucru de opt ore desfășurată la Ministerul Sănătății.
Citește și
- 08:46Alexandru Rogobete, atac dur la adresa „reformelor”: „Multă propagandă, multe explicații și rezultate zero”
- 14:11Alexandru Rogobete propune „spargerea monopolului CNAS”: „Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară”
- 11:01Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă că funcţionează cu un număr diminuat de personal şi cu un program de lucru redus
- 10:42Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai liniștiți în natură?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News