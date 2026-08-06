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Actualitate· 1 min citire
Sindicatele din Educație, noi discuții la Cotroceni pe tema legii salarizării
Sindicatele din Educație sunt așteptate la Cotroceni
Publicat6 aug. 2026, 10:34
Sursărealitatea.net
Sindicaliștii din Educație sunt așteptați azi, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă rundă de discuții pe tema noii legi a salarizării. Înainte ca proiectul să ajungă în Parlament, vor avea loc consultări între liderii de sindicat din domeniile vizate și consilierii prezidențiali, au menționat surse politice pentru Realitatea Plus.
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