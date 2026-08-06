Canicula pune la încercare anvelopele mașinii. Ce verificări trebuie făcute pentru a evita penele și exploziile de cauciuc

Temperaturile extreme din timpul verii afectează direct anvelopele mașinilor, iar o presiune incorectă sau cauciucurile uzate pot crește riscul unor incidente grave în trafic. Specialiștii recomandă verificarea periodică a presiunii și a stării anvelopelor, mai ales înaintea deplasărilor lungi.
În zilele caniculare, temperatura asfaltului poate depăși cu ușurință 50-60 de grade Celsius, iar acest lucru influențează comportamentul anvelopelor în timpul mersului.
Sub efectul temperaturilor ridicate, cauciucul devine mai flexibil și se uzează mai rapid din cauza frecării constante cu suprafața de rulare. În același timp, aerul din interiorul anvelopei se dilată, ceea ce determină creșterea presiunii.
Presiunea din anvelope trebuie verificată înainte de drum
Una dintre cele mai importante măsuri de siguranță este verificarea presiunii din anvelope înainte de plecare.
Specialiștii recomandă ca această verificare să fie făcută dimineața, când anvelopele sunt reci, iar valorile să respecte indicațiile producătorului autoturismului. Acestea pot fi găsite în manualul mașinii sau pe eticheta amplasată, de regulă, pe montantul ușii șoferului.
După un drum lung, în special pe vreme caniculară, presiunea crește în mod natural din cauza încălzirii aerului din interiorul anvelopelor. În aceste condiții, șoferii nu ar trebui să elibereze aer din cauciucuri, deoarece valorile revin la normal după răcire.
O presiune corectă contribuie la o uzură uniformă, reduce consumul de combustibil și diminuează riscul apariției unor defecțiuni în timpul deplasării.
Anvelopele vechi sunt mai expuse la temperaturile ridicate
Pe lângă presiune, este importantă și verificarea stării generale a anvelopelor. Crăpăturile fine, tăieturile, deformările sau uzura accentuată sunt semne că acestea și-ar putea pierde din rezistență și nu mai oferă același nivel de siguranță.
Specialiștii atrag atenția că anvelopele mai vechi de cinci-șase ani devin mai vulnerabile la efectele temperaturilor ridicate, chiar dacă mașina este utilizată rar.
„Șoferii ar trebui să inspecteze periodic anvelopele pentru a identifica eventuale crăpături, tăieturi, deformări sau semne accentuate de uzură”, recomandă reprezentantul POSA.
Azotul poate reduce variațiile de presiune, dar nu înlocuiește verificările
În sezonul cald, unele service-uri recomandă umflarea anvelopelor cu azot în locul aerului comprimat. Potrivit specialiștilor, această soluție poate limita variațiile de presiune provocate de schimbările de temperatură, însă nu elimină necesitatea verificărilor periodice.
Nu uitați de roata de rezervă
Șoferii sunt sfătuiți să verifice și roata de rezervă înainte de plecarea la drum. O roată de rezervă dezumflată sau deteriorată poate deveni inutilă tocmai în momentul în care este nevoie de ea, transformând o pană obișnuită într-o problemă mult mai dificil de gestionat.
Ce recomandă specialiștii înainte de un drum pe caniculă:
verificați presiunea anvelopelor când sunt reci;
respectați valorile recomandate de producător;
inspectați cauciucurile pentru crăpături, tăieturi și uzură;
evitați folosirea anvelopelor foarte vechi sau deteriorate;
verificați și roata de rezervă înainte de plecare.