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Actualitate· 1 min citire
Situație fără precedent în Ungaria! Peter Magyar declară criză energetică după oprirea centralei de la Paks
Peter Magyar
Ungaria intră într-o perioadă de criză energetică, după ce premierul Peter Magyar a anunțat adoptarea unor măsuri extraordinare pentru protejarea sistemului național de energie. Într-o primă etapă, autoritățile le solicită marilor consumatori industriali să reducă voluntar consumul de electricitate în intervalul orar 17:00–23:00.
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