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Report uriaș la Loto 6 din 49

Loto 6 din 49

Loto 6 din 49

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 09:11
Sursărealitatea.net

Un report uriaș îi așteaptă pe jucătorii la Loto 6 din 49.

La categoria întâi sunt în joc peste 49 de milioane de lei, adică mai mult de 9,34 milioane de euro.

Noile trageri au loc joi, când se vor extrage numerele pentru Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Și celelalte jocuri vin cu premii consistente. La Noroc, reportul cumulat depășește 3,79 milioane de lei, iar la Joker, premiul de categoria întâi a trecut de 3,22 milioane de lei.

La Noroc Plus sunt în joc peste 561.000 de lei, la Loto 5 din 40 reportul depășește 80.000 de lei, iar la Super Noroc suma cumulată este de peste 355.000 de lei.

La tragerile de duminică, Loteria Română a acordat peste 24.300 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 2,44 milioane de lei.

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