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Actualitate· 1 min citire
Alertă pe piața energiei! Dunărea se apropie de nivelul critic, iar reactorul 2 de la Cernavodă ar putea fi oprit
Dunărea
Scăderea accentuată a debitului Dunării pune presiune pe sistemul energetic din România, iar autoritățile monitorizează permanent situația de la Centrala Nucleară Cernavodă. Deocamdată, reactorul 2 rămâne în funcțiune, însă o nouă diminuare a nivelului fluviului ar putea schimba această decizie.
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