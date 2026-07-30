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Aliatul lui Putin revine în prim-plan! Patriarhul Kiril justifică războiul într-o nouă carte

Patriarhul Kiril și Vladimir Putin

Patriarhul Kiril și Vladimir Putin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 19:27

Patriarhul Kiril al Moscovei a lansat o nouă carte în care susține războiul împotriva Ucrainei și îl prezintă drept un demers cu o profundă semnificație spirituală.

Apariția volumului vine la scurt timp după ce liderul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost eliminat de pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, în urma unei solicitări formulate de guvernul Bulgariei.

Potrivit publicației Novinite, volumul, intitulat „Războiul. Dincolo de cauzele și consecințele vizibile”, a fost publicat de editura Patriarhiei Moscovei, informația fiind relatată și de publicația rusă de opoziție Meduza.

În carte, Patriarhul Kiril descrie conflictul din Ucraina ca pe o confruntare cu o dimensiune spirituală și metafizică, punând accent pe concepte precum sacrificiul, patriotismul, eroismul și victoria. Autorul susține că războiul trebuie privit printr-o „prismă spirituală” și îl prezintă ca pe o „luptă metafizică”.

Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse afirmă că războiul poate avea o semnificație mântuitoare și susține că rușii sunt „războinicii Domnului”, având o „chemare pământească” și „o mare responsabilitate de a nu-și abandona datoria istorică de a ieși victorios” în conflictul cu Ucraina.

Patriarhul Kiril este considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin și a susținut în repetate rânduri public pozițiile Kremlinului de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

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