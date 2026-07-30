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Sport· 1 min citire
Totul pentru calificare! Cum începe FCSB partida cu Auda din Conference League
FCSB
Publicat30 iul. 2026, 18:26
Actualizat30 iul. 2026, 18:55
FCSB dispută joi, de la ora 19:00, meciul decisiv cu Auda, din manșa secundă a turului al doilea preliminar al UEFA Conference League. După înfrângerea surprinzătoare cu 2-3 din tur, campioana României este obligată să câștige pentru a păstra șansele de calificare în faza următoare a competiției.
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