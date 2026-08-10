Advertising
Politica· 2 min citire
Liderii politici, așteptați zilele următoare la Cotroceni. Scenariile luate în calcul pentru noul Guvern - SURSE
Liderii politici, așteptați la Cotroceni
Publicat10 aug. 2026, 08:32
Sursărealitatea.net
Urmează discuții cruciale pentru formarea noului Guvern! Președintele Nicușor Dan îi convoacă săptămâna aceasta pe liderii politici la noi consultări la Palatul Cotroceni. În Parlament sunt 2 tabere principale cu propuneri diferite, însă doar una ar reuși să strângă o majoritate, așa cum a cerut șeful statului. O desemnare de premier am putea avea loc în prima săptămână din septembrie.
Citește și
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
- 07:35„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
- 21:20Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News