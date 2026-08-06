Operațiunea de pe brațul Bala al Dunării se reia astăzi, la ora 10. Patru barje urmează să fie scufundate

Scufundarea celor patru barje încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala al Dunării se reia astăzi, de la ora 10. Operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici, care au făcut intervenția prea riscantă. Dacă lucrările nu pot fi finalizate, scenariul opririi Reactorului 2 de la Cernavodă devine tot mai plauzibil. Întreaga acțiune este acum pusă sub semnul întrebării. Sorin Rîndașu, directorul adjunct al Apelor Române, avertizează că operațiunea va fi anulată dacă riscurile se mențin.
Operațiunea ar urma să crească nivelul apei pe Dunărea Veche și să asigure funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. De altfel, specialiștii spun că intervenția nu este una ușoară și că orice pericol pentru cei implicați trebuie înlăturat. Autoritățile au amânat scufundarea celor patru barje încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala al Dunării, din cauza curenților puternici care puneau în pericol siguranța celor implicați în intervenție.
Directorul adjunct al Apelor Române, Sorin Rîndașu, spune că, dacă riscurile se mențin, operațiunea va fi anulată.
"Gândiți-vă că noi punem piatră într-o barcă și pe laterale sunt niște camere pline cu aer. Dacă acele camere pline cu aer nu sunt complet eliberate, ele mai pot pluti parțial. Pentru a nu risca nimic am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mal, cât și în ancore. Există un risc și pare să fie un risc substanțial, întrucât am schimbat decizia ca acestea să fie mișcate și să aibă mai puțină stabilitate în momentul în care se vor scufunda. Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula", a declarat Sorin Rîndașu.
Decizia a venit după o zi întreagă de ședințe, în care autoritățile au analizat toate detaliile intervenției. S-a discutat inclusiv despre amplasarea celor patru barje, care urmau să fie scufundate două câte două, la un unghi de 105 grade și la aproximativ 70 de metri de malul stâng al Dunării, cu circa un kilometru înainte de bifurcația cu brațul Bala. În aceeași zonă ar urma să fie turnat material de rocă, pentru a forma un prag care să ajute la devierea cursului Dunării către Cernavodă, pe brațul vechi.
Experții avertizează că orice întârziere poate crea noi probleme, iar scenariul opririi reactorului 2 de la Cernavodă devine tot mai plauzibil.
Directorul centralei spunea, la rândul său, că aceste măsuri sunt bune, însă nu sunt unele pe termen lung. În continuare există riscul ca reactorul 2 de la Cernavodă să fie oprit și, de asemenea, în continuare este și risc de blackout în țara noastră.
Pe de altă parte, lucrările din zonă continuă. În primul rând, se curăță zona în care a fost detonată stânca de către Ministerul Apărării Naționale. Potrivit unor surse implicate în lucrări, de aici ar urma să fie scoase aproximativ 50.000 de tone de rocă. Mai jos pe Dunăre, după locul unde fluviul se desparte și începe brațul Bala, se fac alte lucrări pentru ca mai multă apă să ajungă pe Dunărea Veche, spre Cernavodă. În schimb, Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, spune că e posibil să fie nevoie de o suplimentare a fondurilor.
„Este posibil să fie o suplimentare a bugetului alocat, având în vedere că, după cum a spus și domnul director Rîndașu, identificăm noi și noi soluții de intervenție, inclusiv această schimbare a poziției pintenului sau eliminarea lui din gura de intrare pe Dunărea veche. Este posibilitate să fie nevoie de o hotărâre a CNSU și de o hotărâre de Guvern”, a declarat Scrioșteanu.
Reporter: Ce bani în plus vor trebui?
Ionel Scrioșteanu: Vom calcula și vom vedea în funcție de intervențiile care vor fi necesare.
Debitul Dunării a coborât la 1.400 de metri cubi pe secundă, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003. Scăderea a venit cu două zile mai devreme decât estimau hidrologii. Cu toate acestea, experții susțin că zilele câștigate în urma operațiunilor de pe Dunăre permit autorităților să pregătească intervenția și să facă manevrele în condiții de siguranță.
„În ceea ce privește operațiunile de scufundare a barjelor, în acest moment se evaluează foarte atent condițiile de manevrare, astfel încât să existe o siguranță maximă atât în ceea ce privește efectuarea manevrelor, cât și a echipelor care efectuează intervenția”, spune Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale „Apele Române”.
În prezent, Centrala Nucleară de la Cernavodă funcționează doar cu Unitatea 2, după ce Unitatea 1 a fost oprită controlat din cauza nivelului redus al fluviului.
Directorul centralei, Romeo Urjan, a declarat că unitatea 2 ar mai putea funcționa încă aproximativ 10-11 zile dacă lucrările de dragare și scufundarea controlată a barjelor vor produce efectul stimat.