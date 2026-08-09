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Actualitate· 1 min citire
Musk spune „nu” Ucrainei. Zelenski îi cere ajutorul lui Trump
Elon Musk
Elon Musk refuză să permită Ucrainei să folosească Starlink pentru a sprijini atacuri asupra unor ținte aflate în interiorul Rusiei. În urma deciziei, Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Donald Trump să intervină pe lângă miliardarul american.
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