Advertising
Economie· 1 min citire
Mihai Chirica, atac devastator la adresa progresiștilor lui Bolojan: Trebuie să protejăm și natura, dar nu șținem omaneii în stare permanentă de alertă
Mihai Chirica
Primarul PNL al Iașiului, Mihai Chirica, a lansat un atac dur la adresa deciziilor progresiștilor și a lui Ilie Bolojn, care au condus la actuala criză de energie fără precedent. În exclusivitate la emisiunea „INFRASTRUCTURA, ÎNTRE PLAN ȘI EXECUȚIE”, moderată de Saviana Russu, Chirică a explicat cum s-a ajuns la stingerea iluminatului public pe timpul nopții în Iași.
Citește și
- 08:20Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 23:25Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
- 16:14Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News