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Lovitură după lovitură pentru blonda lui Coldea în dosarul drogurilor. Alessia Păcuraru explică decizia magistraților

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat1 aug. 2026, 14:39
Actualizat1 aug. 2026, 14:56
SursăRealitate Plus

Lovitură în instanță pentru „blonda lui Coldea”. Marina Pandarof nu mai poate părăsi țara, asta după ce abia se întorsese de la Paris. Magistrații i-au respins solicitarea, suspectând că, în acest fel, încearcă să scape de condamnarea la muncă în folosul comunității, potrivit jurnalistei Realitatea Plus Alessia Păcuraru.

„Vorbim despre o nouă cerere formulată de avocații Marinei Pandarov către magistrații Tribunalului București, prin care solicitau permisiunea de a părăsi țara pentru o lună, cu destinația Beirut, în scop medical”, transmite reporterul. Condamnarea Marinei Pandarov este de doi ani și nouă luni, dintre care doi ani și șase luni pentru trafic de droguri de mare risc și restul pentru deținere de droguri. Pedeapsa este suspendată sub supraveghere, iar tânăra trebuie să execute 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Prima dată, instanța i-a permis să plece la Paris pentru o intervenție la ochi. Acum, Pandarov a cerut o nouă derogare pentru a merge în Beirut timp de o lună. Surse judiciare spun însă că magistrații au suspectat o încercare de sustragere de la executarea obligațiilor impuse prin condamnare.

Dosarul DIICOT privind traficul de droguri, în care apar nume sonore, rămâne în atenția instanțelor. Marina Pandarov nu poate părăsi România fără acordul judecătorilor și are mai multe restricții și obligații de respectat. Mesajul instanței este clar: nimeni nu este mai presus de lege", a explicat jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru..

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