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Actualitate· 1 min citire
Lovitură după lovitură pentru blonda lui Coldea în dosarul drogurilor. Alessia Păcuraru explică decizia magistraților
Publicat1 aug. 2026, 14:39
Actualizat1 aug. 2026, 14:56
SursăRealitate Plus
Lovitură în instanță pentru „blonda lui Coldea”. Marina Pandarof nu mai poate părăsi țara, asta după ce abia se întorsese de la Paris. Magistrații i-au respins solicitarea, suspectând că, în acest fel, încearcă să scape de condamnarea la muncă în folosul comunității, potrivit jurnalistei Realitatea Plus Alessia Păcuraru.
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