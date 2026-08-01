Advertising
Social· 1 min citire
Mobilizare pe Dunărea Veche: se pregătește devierea cursului fluviului către Cernavodă – VIDEO
Pregătiri pentru devierea cursului Dunării
Publicat1 aug. 2026, 13:38
Actualizat1 aug. 2026, 13:45
SursăRealitatea.net
Intervenție de urgență la Izvoarele, în județul Constanța. Echipele hidrotehnice și specialiștii au instalat un punct operațional pe Dunărea Veche, unde se fac măsurători pentru o posibilă deviere controlată a cursului fluviului, necesară menținerii alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News