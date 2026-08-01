Advertising
Social· 1 min citire
Alertă în Caraș-Severin: incendiile de vegetație se extind, zeci de pompieri și silvicultori se luptă cu flăcările - VIDEO
Incendii de vegetatie in Caras Severin
Publicat1 aug. 2026, 12:44
Actualizat1 aug. 2026, 12:56
SursăRealitatea.net
Stare de alertă în județul Caraș-Severin, unde incendiile de vegetație izbucnite vineri continuă să se manifeste și sâmbătă. Efectivele de pompieri au fost sprijinite de pădurari și voluntari, deoarece focul riscă să ajungă în pădurile din zonă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News