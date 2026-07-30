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Actualitate· 1 min citire
Momente de panică pentru Diana Șoșoacă! Eurodeputata a fost rănită într-un accident rutier
Diana Șoșoacă
Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost transportată la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier produs joi după-amiază pe bulevardul Iuliu Maniu din București. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, aceasta se afla în calitate de pasager într-unul dintre autoturismele implicate.
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