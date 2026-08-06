Toate marile orașe din Italia intră sub alertă roșie de caniculă. Temperaturile se apropie de 40 de grade

Italia va plasa toate cele 27 de orașe mari monitorizate de autorități sub alertă roșie de caniculă. Măsura este luată în timp ce al patrulea val de căldură din această vară se intensifică. Miercuri, 25 de orașe se aflau deja sub avertizarea maximă, iar joi vor fi adăugate alte două. Este pentru prima dată în acest an când toate orașele incluse în sistemul Ministerului Sănătății ajung simultan la cel mai ridicat nivel de alertă.
Alerta roșie arată că temperaturile extreme și prelungite reprezintă un risc pentru întreaga populație. Avertizarea nu îi vizează numai pe copii, vârstnici și persoane cu probleme medicale. Temperaturile din unele regiuni ale Italiei s-au apropiat în ultimele zile de 40 de grade Celsius. Meteorologii estimează că valul de căldură va continua cel puțin încă o săptămână.
Lista orașelor aflate sub alertă roșie
Printre orașele vizate se află Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneția, Verona și Trieste. Lista continuă cu Bologna, Florența, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara și Bari. Sub alertă maximă se mai află Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Catania și Messina. Avertizarea este valabilă și pentru Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone și Civitavecchia.
Autoritățile le recomandă oamenilor să evite expunerea directă la soare între orele 11:00 și 18:00. Populația este sfătuită să rămână în spații închise pe cât posibil și să consume cel puțin 1,5 litri de apă pe zi. Medicii recomandă evitarea băuturilor carbogazoase, a cafelei, a alcoolului și a meselor copioase. Oamenii sunt sfătuiți să poarte haine ușoare și să nu lase copiii sau animalele în mașini.
Patru decese asociate valului de căldură
Valul actual de caniculă a fost asociat cu patru decese produse în ultimele zile. Printre victime se află un culegător de roșii în vârstă de 19 ani și un tâmplar de 40 de ani. Cei doi lucrau în zone industriale din regiunea Lombardia. Un agent de pază din Bologna ar fi suferit o afecțiune fatală provocată de căldură în timp ce se afla în mașină.
Oamenii de știință susțin că fenomenele extreme sunt favorizate de schimbările climatice produse de activitatea umană. Temperatura din Europa a crescut de aproximativ două ori mai repede decât media globală. Valurile de căldură au devenit astfel mai intense și mai lungi. Italia trece acum prin al patrulea astfel de episod din această vară.
Canicula a agravat seceta din valea râului Po, după o primăvară cu puține precipitații. Peste 100 de localități din regiunile Piemont și Lombardia au probleme cu aprovizionarea cu apă. În unele zone, rezervele de apă potabilă sunt completate cu ajutorul cisternelor. Temperaturile ridicate mențin presiunea asupra surselor locale de apă.
Roma deschide spații răcoroase pentru turiști
Marile orașe turistice încearcă să reducă efectele caniculei asupra locuitorilor și vizitatorilor. La Roma, oamenii pot intra gratuit în cinematografe și în mai multe spații culturale dotate cu aer condiționat, în cele mai fierbinți ore ale zilei. Programul de vizitare al unor monumente a fost prelungit pentru a permite accesul seara. Printre obiectivele care pot fi vizitate mai târziu se numără Colosseumul și Panteonul.