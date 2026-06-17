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Sport· 1 min citire
István Kovács, delegare importantă la Campionatul Mondial 2026! Ce meci va arbitra
Istvan Kovacs
Arbitrul român István Kovács a fost delegat în premieră la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se desfășoară în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
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