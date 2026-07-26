Advertising
Social· 1 min citire
Alertă cu drone în România: militarii reiau căutările aparatului de zbor în Delta Dunării, la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
F16
România este în alertă maximă din cauza dronelor! Militarii care s-au aflat în Delta Dunării pentru a căuta drona doborâtă reiau astăzi căutările. Vor avea loc din nou cercetări pe apă, pe uscat dar și din aer, de la bordul unui elicopter, notează Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News