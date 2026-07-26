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Alertă cu drone în România: militarii reiau căutările aparatului de zbor în Delta Dunării, la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe

F16

F16

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 08:14

România este în alertă maximă din cauza dronelor! Militarii care s-au aflat în Delta Dunării pentru a căuta drona doborâtă reiau astăzi căutările. Vor avea loc din nou cercetări pe apă, pe uscat dar și din aer, de la bordul unui elicopter, notează Realitatea PLUS.

Cea de-a doua dronă a fost doborâtă de același pilot care a reușit să o distrugă și pe cea din Padina, de vineri. România ține strâns legătura cu oficialii UE și NATO după ce atacurile Rusiei asupra Ucrainei pun în pericol și securitatea țării noastre. Cu toate acestea, românii sunt în continuare terifiați de noi atacuri.

Drona a căzut pe teritoriul țării noastre la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării. Încă din primele momente, România a fost în permanentă legătură cu partenerii NATO și Uniunea Europeană, după cum dă asigurări chiar ministrul român de Externe.

Între timp, Ministrul interimar al Apărării a venit cu declarații din vacanța din Turcia. Pentru a demonta acuzațiile potrivit cărora rachetele folosite la doborârea dronelor au fost prea scumpe, Radu Miruță spune că avioanele F-16 nu sunt într-adevăr proiectate să doboare drone, dar că sunt o soluție de ultimă instanță. În același timp, Miruță recunoaște că sistemul de apărare trebuie în continuare adaptat, chiar săptămânal.

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