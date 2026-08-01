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Economie· 1 min citire
România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus
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România funcționează aproape de limita tehnică a importurilor de energie, iar în perioadele de consum maxim presiunea asupra sistemului crește. Dian Popescu, expert în energie, a analizat alături de jurnalista Saviana Russu, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, riscul de blackout, în contextul deficitului mare de energie și al dependenței de importuri.
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