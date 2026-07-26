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Actualitate· 2 min citire
A treia dronă doborâtă în România. Nicușor Dan: „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian”
Avion F16
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Șeful statului i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la sol pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea și a transmis că protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe concluziile anchetelor aflate în desfășurare.
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