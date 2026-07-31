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CFR Cluj a spălat ruşinea echipelor româneşti în Conference League

CFR Cluj rămâne în cupele europene

CFR Cluj rămâne în cupele europene

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 08:48
Sursărealitatea.net

Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea armeană Alashkert, calificându-se în turul al treilea preliminar din Conference League.

Următoarea adversară este Tromso, anunță Realitatea Sportivă.

Clujenii au început lansat meciul din Gruia şi Muhar a deschis scorul în minutul 3, din centrarea lui Drazic.

În minutul 12 Cezar Henrique l-a faultat pe Drazic, din postură de ultim apărător, şi a fost eliminat de arbitrul întâlnirii.

Chiar şi în zece, oaspeţii au trecut pe lângă egalare, în minutul 21, la marea ocazie a lui Hakobyan, iar gazdele au lovit de două ori bara într-un minut, ambele ocazii aparţinându-i lui Cordea, în minutul 41.

În primul minut de prelungire Korenica a făcut 2-0, servit de Drazic, omul cu pasa şi la primul gol.

Elevii lui Folha au rămas în control şi în repriza secundă, ratând prin Muhar şi Cordea, iar majorarea scorului a venit în minutul 78.

Braun a pătruns, a şutat şi Beglaryan a respins până la Fică, tânărul jucător marcând pentru CFR Cluj – Alashkert 3-0.

CFR s-a calificat astfel în turul al treilea din Conference League, unde va juca împotriva norvegienilor de la Tromso, eliminaţi din Liga Europa de Hradec Kralove.

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