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Cod galben de ploi torențiale și vijelii în jumătatea de vest a țării. Rafalele pot depăși 80 km/h
Ploaie puternică
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru jumătatea de vest a țării. Atenționarea este valabilă luni, între orele 12:00 și 22:00.
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