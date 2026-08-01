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Valul de foc lovește România: cod portocaliu de caniculă, urmat de cod roșu duminică. Temperaturile urcă spre 40°C
Caniculă în România
Publicat1 aug. 2026, 10:15
SursăRealitatea.net
România intră sub un val de căldură extremă. ANM a emis deja cod portocaliu pentru vestul și nord-vestul țării, iar de duminică intră în vigoare codul roșu, cu temperaturi care ating 40°C și disconfort termic deosebit de accentuat.
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