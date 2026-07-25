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Politica· 1 min citire
Profesorul Adrian Mitroi critică legea salarizării: „Nu este construită pe baza performanțelor”
Adrian Mitroi
Economistul Adrian Mitroi critică dur legea salarizării și spune că este mai degrabă construită pe baza excepțiilor, nu a performanțelor, situație care ar putea să adâncească și mai mult criza din sistemul public.
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