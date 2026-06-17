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Incendiu izbucnit la un cămin pentru vârstnici. Zeci de persoane s-au autoevacuat
pompieri
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la un cămin pentru persoane vârstnice din localitatea Singureni, județul Giurgiu, după ce un televizor ar fi luat foc în unul dintre saloane.
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