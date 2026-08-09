Advertising
Actualitate· 1 min citire
Zelenski, verdict după 40 de zile de atacuri: „Sunt mulțumit de rezultat”
Volodimir Zelenski
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este mulțumit de rezultatele unei campanii ucrainene desfășurate timp de 40 de zile împotriva Rusiei. Operațiunea a avut ca obiectiv creșterea presiunii asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News