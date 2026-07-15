Advertising
Actualitate· 1 min citire
Trump spune că Putin este gata să oprească războiul: „Cred că poate fi semnat un acord în curând”
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit să negocieze încheierea războiului din Ucraina și s-a arătat optimist că un acord ar putea fi încheiat într-un viitor apropiat.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News