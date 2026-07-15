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Nicușor Dan anunță întărirea apărării anti-drone: „În cel mult doi ani vom fi mult mai bine protejați”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a declarat că România și-a consolidat în ultimele luni capacitatea de apărare împotriva dronelor, însă a subliniat că sistemul nu este încă la nivelul dorit. Șeful statului estimează că, în aproximativ un an și jumătate sau doi ani, nivelul de protecție va fi considerabil mai ridicat.
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