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Economie· 2 min citire
Sondaj DRAMATIC. Românii se descurcă greu cu banii în fiecare lună
Oameni din România
Publicat15 iul. 2026, 13:52
SursăRealitatea PLUS
Un nou sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) arată că situația financiară rămâne o preocupare majoră pentru români. Aproape o treime dintre respondenți afirmă că se confruntă cu dificultăți financiare în fiecare lună, iar majoritatea consideră că economia țării s-a deteriorat în ultimul an. În același timp, relansarea economiei și creșterea veniturilor sunt văzute drept principalele priorități pentru viitorul Guvern.
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