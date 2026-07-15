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Actualitate· 2 min citire
Elon Musk, vizat de o anchetă electorală în SUA. Acuzații după ce a oferit cecuri de câte un milion de dolari unor alegători
Elon Musk
Elon Musk se află în centrul unui nou scandal în Statele Unite, după ce o comisie electorală din statul Wisconsin a concluzionat că miliardarul ar fi încălcat legislația electorală prin oferirea unor cecuri de câte un milion de dolari unor alegători în timpul alegerilor pentru Curtea Supremă a statului, desfășurate în 2025.
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